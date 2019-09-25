Во время пребывания в США на полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Глава Украинского государства поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим устремлениям нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры стран договорились об обмене визитами, отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах.

"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", – отметил Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что Зеленский предложил премьеру Норвегии добывать в Украине газ, а она в ответ подарила ему мяч.

Также читайте о том, что Зеленский и Трамп сошлись во мнении, что Европа не помогает Украине "так как должна".