25 сентября в 17:00 Запорожская атомная электростанция отключила от энергосистемы страны энергоблок №1 для проведения капитального планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Ожидаемая продолжительность ремонта составляет 89 суток. Планируется, что блок будет включен в систему 23 декабря.

В настоящее время в штатном режиме работают 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов исчисляется 4009 МВт. На энергоблоке №5 идут 115-е сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) держится на уровне 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

С учетом ремонта на ЗАЭС, сейчас работают девять из 15 энергоблоков четырех действующих атомных станций Украины. На блоке №4 Ровненской АЭС идут 48-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 28-е сутки среднего планового ремонта, блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 133-е сутки капитального планового ремонта, блоке №1 Хмельницкой АЭС – 305-е сутки среднего планового ремонта.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины.

Как сообщала "Страна", утром 18 июля на Ровненской атомной электростанции из-за неполадок отключили турбогенератор энергоблока №1. Днем того же дня его мощность возобновили.

Также мы писали, энергоблок №1 ЗАЭС уже ремонтировали в этом году: 14 июля его подключили к сети после текущего ремонта.