Сегодня Белый дом опубликовал полную стенограмму беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Созвон состоялся еще 25 июля - сразу после победы "Слуги народа" на парламентских выборах. Но тема вновь всплыла на днях.

В американских СМИ сообщили, что в этом разговоре Трамп давил на Зеленского и шантажировал его остановкой военной помощи - если Киев не начнет следствия против Джо Байдена.

У Трампа опровергли давление и пообещали опубликовать стенограмму разговора. Но не дожидаясь ее, Демократическая партия США инициировала импичмент Дональду Трампу.

Это произошло как раз перед встречей главы Белого дома с президентом Украины. Но Трамп заявил, что перспектив у импичмента нет. А Белый дом вечером показал текст разговора с Зеленским.

"Страна" перевела этот документ на русский язык. Анализируем его главные тезисы и делаем выводы.

"Европа ничего не делает для Украины"

Этот тезис озвучил Трамп и его с готовностью подхватил Зеленский.

Президент США заявил, что Америка очень хорошо относится к Украине - хотя это и не всегда обоюдно. Тут Трамп пустил шпильку в адрес, видимо, предыдущих властей в Киеве, которые сливали компромат на его соратника Пола Манафорта.

А вот европейцы только говорят и ничего не делают для Украины, заявил Трамп.

Зеленский заявил, что президент США прав "не на 100, а на 1000 процентов". И попенял Ангеле Меркель с Эммануэлем Макроном за то, что те не хотят усиливать санкции против РФ.

Интересно, как теперь Зе будет общаться с европейскими лидерами после публикации этих признаний?

Занятно также, что Зеленский после критики в адрес ЕС попросил у Трампа продать ему больше "Джавелинов", однако президент США пропустил просьбу мимо ушей.

Зеленский сам поднял тему расследований

Дональд Трамп упомянул о неких кибератаках, которые якобы могли идти из Украины.

"Я бы хотел, чтобы вы разобрались со всей этой ситуацией. В Crowdstrike говорят (компания в США, которая специализируется на противодействии кибератакам)... Речь об одном из ваших богатых людей. Сервер, как они говорят, в Украине. Много всего происходило по этой ситуации. Мне кажется, вы окружили себя теми же людьми. Я бы хотел, чтобы Генпрокурор позвонил вам или вашим людям, и вы бы узнали всю подоплеку", - сказал Трамп.

Отметим, что эта история не получила широкой огласки и не совсем понятно о каких кибератаках идет речь.

А также о каком "богатом человеке", которые, судя по контексту слов Трампа, с этими атаками связан. Также не совсем понятно, что означает фраза Трампа "вы окружили себя теми же людьми". Это намек на то, что "богатый человек" находится в окружении Зе? Тогда кто это? Коломойский? Или еще кто-то?

В общем, пока история непонятная.

Но Зе изъявил готовность немедленно все расследовать. И сам сказал, что хочет встретиться с адвокатом Трампа Руди Джулиани, который является личным посланником Трампа и лоббистом его тем, вроде уголовного дела на Байдена.

"Мы очень большие друзья, и у вас, господин президент, много друзей в нашей стране, поэтому мы сможем продолжить наше стратегическое сотрудничество. В дополнение к этому расследованию, я как президент Украины гарантирую, что все расследования будут проведены открыто и откровенно, в этом я вас уверяю", - говорил Зе, хотя Трамп на тот момент еще даже сам не упоминал ни о Байдене, ни о Джулиани.

Тема Байдена звучала максимально корректно

Только после многократных заверений Зеленского, что он готов расследовать, Трамп затронул тему Байдена.

"Много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Так что будет прекрасно, если вы сможете что-то сделать вместе с генеральным прокурором. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование (своего сына в Украине - Ред.), так что если бы вы могли рассмотреть это… Для меня это просто ужасно", - сказал Трамп.

На это Зеленский снова заверил своего собеседника, что все будет расследовано - потому что "следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком".

Складывалось впечатление, что даже лично Зеленскому это расследование нужно больше, чем самому Трампу. То есть и речи не было о том, что сам президент США восемь раз, как заявляли СМИ, поднимал эту тему. И уж тем более, не было речи о шантаже или о принуждении. Трамп лишь упомянул о деле Байдена (и имел на то право, ведь Байден - американский гражданин), о том, что хорошо было бы его расследовать, а в ответ Зеленский выразил готовность заняться этим вопросом вместе с "моим генпрокурором".

Мари Йованович - "не очень хороший человек"

Крайне корректно Трамп дал понять Зеленскому, что не стоит связываться с теми, кого окормляла в Украине бывший посол США Мари Йованович.

"Бывший посол США, женщина, была не очень хорошей, как и люди, с которыми она имела дело в Украине", - только и сказал президент.

И тут также Зеленский подхватил эту тему очень охотно:

"Насколько я помню, её звали Йованович. Это было прекрасно, что вы первый, кто рассказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Её отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она никогда бы не приняла меня достаточно хорошо, как нового президента", - говорится в стенограмме.

То есть заметно, что каждый тезис Трампа Зеленский подхватывает и развернуто комментирует. Причем в полностью соглашательском тоне.

Интересно также, что в речи двух президентов проскакивают намеки на расследование в отношении Йованович.

Главные выводы из разговора

Основной вывод - информация, опубликованная Белым домом, на импичмент никак не тянет. Зеленский и Трамп общались в максимально корректном тоне. А Зе иногда был уж слишком дружелюбен - вплоть до сервильности и готовности подхватывать любую мысль своего визави. Зе даже назвал Трампа своим "большим учителем".

Никакого давления и уже тем более угроз в разговоре не было. Не затрагивалась и тема военной помощи Украине (Трамп ее вообще проигнорировал, хотя Зе пытался о ней заговорить, когда просил "Джавелины").

Второй вывод - многое, из того что пообещал Зеленский Трампу, так и не произошло. Пока нет информации о расследованиях ни по Байдену, ни по утечке, которая погубила Манафорта (видимо это и имелось в виду, когда говорили о расследовании против Йованович).

Да и в целом Зе, видимо, не слушает совета Трампа и связывается с людьми, которые могли быть причастны к сливу компромата на Манафорта в 2016 году (то есть, с людьми, связанными с Демпартией и с Йованович).

Скорее всего из-за этого сорвалась встреча в Польше 1 сентября и так до сих пор не произошло официального визита Зе в Вашингтон. Посмотрим, чем закончится сегодняшний разговор Зеленского и Трампа.