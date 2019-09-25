Журналист "Страны" Анастасия Товт объяснила за что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвинил ее во лжи во время брифинга в Кабинете министров, после вопроса о назначении Антона Геращенко заместителем главы МВД. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

Как отмечает Анастасия, Геращенко является не только учредителем "Миротворца", но и политиком, который имеет приятельские отношения с Гончаруком.

"Антон Геращенко – человек, как вы знаете, небедный. По информации "Страны", перед выборами, когда Геращенко понял, что пролетел по всем партиям, он решил вложиться в молодых реформаторов – общественно-политическое движение "Люди важливі", один из основателей которого – Гончарук. Зимой 2019 о них много писали – тогда Гончарук и Ко обсуждали создание одноименной партии (хотя до этого так и не дошло). Чтобы не утопить партию на старте (в итоге она таки утопилась), Геращенко решили не светить в учредителях. Но 7 декабря 2018-го года Геращенко заметили на презентации движения, о чем написал ряд СМИ со ссылкой на свои источники", - написала она.

По ее словам, Гончарук вовремя оттолкнулся от партии как от площадки и примкнул к команде Зе, став премьером. Сегодня же Геращенко тоже вошел в исполнительную власть.

"И вот - тот самый брифинг в Кабмине. Задаю премьеру логичный вопрос: "Этой зимой вы вместе с Антоном Геращенко презентовали новый проект "Люди важливі". Причём, по некоторой информации, именно Геращенко его и финансировал. Связано ли с этим его сегодняшнее назначение на должность заместителя министра внутренних дел?", - пишет Товт.

Как отмечает журналист, официально Геращенко не является основателем "Люди важливі", однако вопрос был задан конкретно о финансировании, а не об основателях.

По ее словам, Гончарук мог подтвердить или корректно опровергнуть информацию по сути. Скажем, уточнив, что Геращенко не является официальным учредителем движения и не финансировал его. Но выбрал тактику "лучшая защита – нападение".

"Гончарук сказал, что я лгу и распространяю фейки. Сразу видно, молодой премьер. В следующий раз нужно тыкать пальцами и кричать "провокация Кремля", "пятая колонна", "Слава Украине!". А лучше вообще – отменить пресс-конференции, а о "нечуваних перемогах" докладывать в видеоблоге. И неудобные вопросы никто не будет задавать", - подытожила Товт.

Скриншот: Facebook/Анастасия Товт

Также мы писали, что в МВД рассказали, чем займутся Геращенко и еще 6 заместителей Авакова.