В соцсетях живо обсуждают скандальный телефонный разговор президента Украины и США, который стал причиной начала импичмента Дональда Трампа.

Несмотря на то, что разговор состоялся еще 25 июля - сразу после парламентских выборов в Украине - он привел к внутриполитическим разборкам в Штатах и вызвал широкую дискуссию в политических кругах.

Тем не менее опубликованная стенограмма стала холодным душем для критиков Трампа. В ней нету ничего, о чем рассказывали СМИ, близкие к Демпартии, которая в итоге подняла тему импичмента.

"Страна" ранее публиковала полную стенограмму беседы Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на русском языке, в которой было много нелицеприятных слов о мировых лидерах и наоборот, похвалы в адрес Трампа. Теперь мы публикуем отзывы на этот разговор.

Реакция Трампа и Хиллари

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший конкурент Трампа по предвыборной гонке, прочитав стенограмму, обвинила президента США в предательстве страны. И снова поддержала его импичмент.

"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет явную и настоящую опасностью для того, что делает нас сильными и свободными", - сообщила Клинтон, "Я поддерживаю импичмент", - говорится в ее заявлении.

Реакция Трампа - обратная.

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по звонку с Президентом Украины? Им следует это сделать, идеальный звонок - застал их врасплох!" - написал Трамп.

"Париж и Берлин не обрадуются"

В Украине расшифровка разговора вызвала большой интерес.

"Если коротко - Зеленский много чего обещал Трампу (причём обещал сам, без принуждения). Но мало что сделал. Расследование по Байдену не ведётся, замом генпрокурора назначен близкий к среде Демпартии и Йованович Касько, а ещё одним замом может стать Трепак. Тот самый, что стоял у истоков дела против Манафорта.

Потому и нет до сих пор времени официального визита Зе в Вашингтон. Ну, посмотрим, что будет после сегодняшней встречи. Хотя на фоне скандала с импичментом маловероятно, чтоб Зеленский решился активизировать дело Байдена", - считает главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Телеведущий Владимир Полуев кратко перечислил основные темы, затронутые лидерами Украины и США - от недостаточной помощи мировых лидеров Украине до назначений генпрокуроров и дела Байдена. По мнению Полуева, вся обнародованная информация будет иметь последствия не только для Трампа, но и для Зеленского.

"Оба президента неслабо прошлись по Франции и Германии, мол они недостаточно делают для помощи Украине. Конечно, вряд ли в Париже и Берлине обрадуются таким оценкам из уст Зеленского. Особенно накануне встречи "нормандской четверки". Но все же предполагался непубличный разговор, а там наверняка и не такое звучит.

Дональд Трамп таки просил обратить внимание на расследование по Байдену. Мол, тот хвастается повсюду как ему удалось прекратить расследование в Украине, а люди интересуются. Но шантажа не было. Зеленский пообещал, что следующий Генпрокурор будет 100% его человеком. Не обманул. При этом подчеркнул, что все расследования будут честными и прозрачными. Это позитив.

Трамп кстати говорил о несправедливом увольнении бывшего Генпрокурора. И тут неясно кого он имел в виду. То ли Луценко, то ли Шокина. Я склоняюсь ко второму. По крайней мере это логично в контексте Байдена и увольнения за миллиард.

Зеленский пообещал встретиться с Джулиани. Да и вообще договорились о контакте украинской команды с Джулиани и Генпрокурором США.

Поругали послов - как Чалого, так и Йованович - пообещали их заменить.

Ну и личный контакт похоже был налажен неплохой. Изменится ли что-то после скандала неясно.

На первый взгляд ничего смертельного. Ждем контратаки Трампа", - пишет Владимир Полуев на своей странице в Facebook.

Политолог Владимир Корнилов также акцентировал внимание на последствиях разговора для Нормандского процесса. Он посоветовал президенту Владимиру Зеленскому поскорее возвращаться из Нью-Йорка в Украину, чтобы не встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Представляю теперь, как Зеленский позвонит Меркель или Макрону и спросит их "Ну как там Нормандский процесс?". Ох, они ему припомнят эту запись разговора с Трампом! Зеленский должен быть доволен, что встретился с Меркель до обнародования записи. А теперь ему бы быстрее собрать чемоданы и бежать из Нью-Йорка, пока не пересекся с ней снова", - пишет Владимир Корнилов.

Израильский эксперт Соломон Манн полагает, что никаких нарушений в стенограмме нет.

"Трамп опубликовал расшифровку телефонного разговора с Зеленским. Как очевидно, там нет даже намека на какое-то нарушение. Тем не менее, Хилари уже написала "Президент попросил помощи на выборах у зарубежного государства. Снова". Эта байда настолько же смешна, насколько страшна. Я мог бы просто поиронизировать и забыть, если бы нечто подобное произошло в Украине или Польше или Швеции. Но когда такое творится в сильнейшем государстве мира, с могучей армией, ядерным оружием и колоссальным влиянием на рынки и валюты мира - это обрушивает всю мировую безопасность", - отметил Соломон Манн.

"Лебезит до отвращения"

"Новость об Антоне Геращенко, конечно, затмила президента в пустом зале ООН, однако, стенограмма всё исправила. Что и требовалось доказать - никакого особенного "дела Байдена" нет, съели его давно, поэтому даже пришлось попросить помощи: мол, дайте, что надо расследовать и мы справимся. И второе: любовь в "нормандской четвёрке" закончилась не начавшись.

Особенно душевно про Рябошапка - генпрокурор будет "своим человеком на 100%", то есть, его - Зеленского, а не народа Украины. Попробуем зафиксировать входящую точку: за все посадки и не посадки, свинооборомпромы и убийства, коррупцию и разворовывание бюджета и даже за кражу курицы .... отвечает Рябошапка, а значит, Зеленский лично - обещано Трампу", - написала журналист Елена Скидан.

Киевский блогер Вячеслав Беленький считает, что в стенограмме нет ничего крамольного в том, что Трамп просит помощи у своего украинского коллеги в расследовании дела Байдена.

А вот поведение Зеленского у блогера вызвало отвращение из-за того, что тот "лебезил" перед лидером Белого Дома.

"не видно криминала на Трампа... просит помочь в расследовании преступления своего земляка, который своим давлением закрыл дело и уволил прокурора "независимой страны" что тут крамольного?

А Зеленский выглядит полной тряпкой...,

"готовы покупать больше "Джавелинов" у США", "Мы закупили американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу", "Я буду очень счастлив приехать и буду счастлив увидеться с вами лично"....

Лебезит до отвращения", - написал Вячеслав Беленький.

А вот нардеп и эксперт-международник Олег Волошин наоборот хвалит Зе.

"Ознакомился с разговором Трампа с Зеленским. Наш президент серьезно вырос в моих глазах с точки зрения дипломатического мастерства. Да и английский хороший. Все очень толково и прагматично. И, конечно, никакого давления и шантажа со стороны Трампа, никакой увязки расследования против Байдена с помощью Украине. Уверен, что сам Байден, разговаривая с Порошенко о Шокине, реально того шантажировал. Помню, как один из советников Порошенко мне признался: "Виктория Нуланд порой разговаривает с нашим шефом, как с лидером банановой республики". Здесь такого ощущения нет".