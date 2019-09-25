Президент Украины Владимир Зеленский во время июльского разговора с американским лидером Дональдом Трампом затрагивал тему назначения нового генпрокурора Украины, который должен был сменить Юрия Луценко.

Об этом следует из опубликованной стенограммы разговора президентов, слухи о содержании которого стали предлогами для начала процедуры импичмента в США.

По словам Зеленского, новый глава ГПУ, который будет "на 100% его человеком" сможет вникнуть в ситуацию с компанией "Burisma" в Украине, в которой получил высокооплачиваемую работу сын Байдена в бытность его отца госсекретарем.

Дональд Трамп: Много разговоров ходит о сыне Байдена. Что Байден остановил расследование, и многие люди хотят знать об этом. Поэтому всё, что вы можете сделать с генеральным прокурором, будет здорово. Байден ходил и хвастался, что он остановил расследование (и приказал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина - Ред.). Итак, если вы можете вникнуть в это… Это звучит ужасно для меня.

Владимир Зеленский: Я хотел рассказать вам об этом расследовании. Прежде всего, я понимаю, я осведомлен об этой ситуации. С тех пор, как мы взяли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100 % моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она посмотрят, вникнут в эту ситуацию, конкретно по компании (Бурисма - Ред.), которая упоминается в этом вопросе. Вопрос расследования этого дела в действительности заключается в том, чтобы восстановить честность, так что мы займемся этим делом. Кроме того, я бы хотел бы любезно попросить, если у вас есть любая дополнительная информация, которую бы вы могли нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования. Чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединённых Штатов Америки в Украине. Насколько я помню, ее звали Йованович. Это было прекрасно, что вы первый, кто рассказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Её отношение ко мне было далеко не лучшим, так как восхищалась предыдущем президентом и была на его стороне. Она никогда бы не приняла меня достаточно хорошо, как нового президента.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп потребовал извинений от представителей Демпартии после публикации стенограммы его разговора Зеленским.

Он сообщил, что не оказывал давление на Украину в ходе этого разговора. "Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают", - сказал Дональд Трамп.