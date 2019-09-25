На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Эрною Солберг.

Об этом сообщает официальный сайт президента.

Отмечается, что участники встречи отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами. Глава государства поблагодарил Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов в инфраструктурных и гуманитарных проектов по восстановлению Донбасса.

Эрна Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционные инициативы.

"Мы реформируем наши правоохранительные органы, получим приватизацию, проведем реформы, которые помогут преодолеть коррупцию", – заверил Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отметил важность поддержки в энергетической сфере.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это – геополитический вопрос", – подчеркнул президент.

Дополнительно стороны обсудили развитие альтернативной энергетики. Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Норвегии о ситуации на Донбассе.

В конце встречи Эрна Солберг подарила главе украинского государства футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что Зеленский и Трамп сошлись во мнении, что Европа не помогает Украине "так как должна".

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