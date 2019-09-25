Государственное бюро расследований открыло уголовное дело и внесло его в Единый реестр досудебных расследований на экс-министра обороны Украины и бывшего начальника Управления государственной охраны (УГО) Валерия Гелетея. Соответствующая выписка из Единого реестра досудебных расследований оказалась в распоряжении "Страны".

Как следует из выписки, заявитель стал бывший глава института УГО Владислав Чайковский.

"В ГБР поступило постановление следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева Хардиной О.П. о внесении в ЕДРДР сведений по заявлению Чайковского В. А. от 23.07.2019 касательно совершения, по мнению заявителя, уголовного преступления начальником УГО Гелетеем В.В. с участием других работников УГО, которое заключалось в неправомерном назначении на должности и присвоении почетных званий лицам с целью получения от них неправомерной выгоды", - сказано в документе.

Скриншот: "Страна"

Напомним, с поста начальника Управления госохраны Гелетей подал в отставку в мае.

Вскоре после отставки он купил автомобиль Gelandewagen за 3,7 млн грн.