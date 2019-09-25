Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 25 июля 2019 года говорил, что глава Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель делают не так много, как в их силах, для помощи Украине в борьбе против России.

Об этом свидетельствует опубликованная Белым домом стенограмма беседы двух лидеров.

"Наезд" на европейцев начал Трампю

"Мы много делаем для Украины. Тратим много времени и сил. Гораздо больше, чем европейские страны, хотя они и должны помогать вам гораздо больше. Германия почти ничего для вас не делает. Они только разговаривают и я думаю вам нужно им об этом сказать. Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она обсуждает Украину, но ничего дня нее не делает. И много европейских стран поступают так же", - сказал президент США.

Зеленский активно поддержал эту линию.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Не работают для Украины так, как они должны. Выходит так, хотя по логике ЕС и должен быть нашим самым большим партнером, но технически США куда больший партнер, чем Евросоюз. Особенно когда мы говорим о санкциях против Российской Федерации", - сказал Зеленский Трампу.

По мнению украинского президента, хотя ЕС должен быть крупнейшим партнером Украины, "технически США намного более крупный партнер, чем ЕС". И США делают больше ЕС, особенно когда речь идет о санкциях против России.

Ранее "Страна" сообщала, что на вопрос американского СМИ, желал бы Зеленский обнародования стенограммы, президент ответил, что его разговоры с Трампом являются "частными и конфиденциальными".

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