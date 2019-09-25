Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в предательстве страны и выступила за его импичмент после его публикации стенограммы телефонного с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Twitter.

"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет явную и настоящую опасностью для того, что делает нас сильными и свободными", - сообщила Клинтон, которая проиграла Трампу президентские выборы в 2016 году. "Я поддерживаю импичмент", - говорится в ее заявлении.

Фото: twitter.com

Напомним, что 24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что Конгресс США начинает официальное расследование в отношении импичмента Трампа. Это произошло после того, как стало известно, что Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Джо Байдена.

В начале сентября СМИ США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который будто бы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. СМИ связали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим.

Сегодня была опубликована стенограмма беседы Трампа и Зе, из-за которой Трампу хотят объявить импичмент.

Также "Страна" разбиралась, как Зе стал "торпедой" для импичмента Трампу и приведет ли это к отставке президента США.