Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с главой США Дональдом Трампом 25 июля 2019 года, стенограмма которого была опубликована сегодня на сайте Белого дома, согласился с тем, что экс-посол США в Украине Мари Йованович была "плохим человеком", так как поддерживала бывшего президента Петра Порошенко.

Тему посла поднял сам Трамп.

"Бывший посол США, женщина, была не очень хорошей, как и люди, с которыми она имела дело в Украине. Я просто хочу, чтобы вы знали", - сказал президент США.

Президент Украины поддержал его в этом.

"Относительно посла США в Украине, имя которой я только что вспомнил, - Йованович. Это здорово, что вы были первый, кто сказал мне, что она была плохим послом, так как я согласен с вами здесь на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не из лучших, поскольку она поддерживала предыдущего президента, она была на его стороне. Она не приняла бы меня как нового президента", - сказал Зеленский.

Напомним, 18 мая в посольстве США в Украине официально объявили о завершении дипломатической каденции в Киеве посла Мари Йованович.

В свою очередь адвокат Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в интервью журналисту Дмитрию Анопченко заявил, что поддерживает увольнение посла США в Украине Мари Йованович, так как она предоставляла недостоверную информацию украинским властям и была на стороне демократов.

Также мы писали, что аналитик американского центра Atlantic Council (Атлантический совет) Андерс Аслунд заявил о причастности личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани к увольнению посла США в Украине Мари Йованович.