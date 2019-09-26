26 сентября НБУ снизил курс доллара на 8 копеек - до 24,12 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,10 грн, продают за 24,16 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 23,80 до 24,13 грн и продают от 24,15 до 24,90 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 26 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,12 грн, то есть доллар подешевел на 8 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,17 грн - покупка, 24,20 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,10 грн, средняя продажа - 24,16 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 23,80 до 24,13 грн и продажа - от 24,15 до 24,90 грн.

Прогнозы

Финансисты обещают, что до конца недели у доллара есть все предпосылки войти в новый коридор 23,90-24,10 гривен. На снижение курса валюты влияют рекордный урожай зерновых и низкий спрос на валюту со стороны импортеров.

Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ 24 сентября прошел очень удачно и привлек в бюджет 13,2 млрд гривен. Иностранцы приобретали долгосрочные облигации со сроком обращения почти 5,5 лет и буквально завалили межбанк валютой.

Впрочем, к Новому году курс доллара может снова вернуться к уровню 26-27 грн. Частный бизнес прогнозирует на 2020 год курс доллара на уровне 28 грн. Согласно прогнозу правительства, курс доллара в следующем году будет 28,2 грн/долл.