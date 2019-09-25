Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов анонсировал продажу конфискованных товаров на аукционах через систему "ProZorro.Продажи". Об этом чиновник написал в своем Facebook.

По словам Нефедова, торга будут прозрачными.

"Сегодня был на годовщине малой приватизации ProZorro уже в новом статусе - как продавец. Конфискат таможни вскоре пойдет на прозрачные аукционы, документы перешлем в Министерство финансов", - поделился планами главный таможенник страны.

Скриншот: Facebook/ Max Nefyodov

Ранее "Страна" приводила объяснения Нефедова, почему украинские таможенники выпустили из Украины бывшую жену Сергея Князева Викторию, которая везла с собой огромную сумму денег.

В августе мы рассказывали, что Нефедов официально расписался со своей гражданской женой, воспользовавшись услугой "Брак за сутки".