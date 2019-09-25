Американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет извинений от политических оппонентов после обнародования записи его разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом лидер США написал на своей странице в Twitter.

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по звонку с Президентом Украины? Им следует это сделать, идеальный звонок - застал их врасплох!" - написал Трамп.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump‏

Как писала "Страна", ранее Трамп заявил о намерении обнародовать запись разговора с Зеленским 25 сентября.

По словам Трампа , он не оказывал давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

Также сообщалось, что Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу