На подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса заминированы около 700 тысяч гектаров (7 тыс. кв. км) земли. Об этом заявил замглавы инженерных войск ВСУ полковник Виктор Кузьмин в интервью ArmyInfrom в среду, 25 сентября.

Кузьмин заявил, что передовой рубеж пока что не разминируют, потому что он находится под постоянными обстрелами боевиков. "Наиболее "нафарширована" такими взрывоопасными предметами серая зона", - рассказал полковник.

С начала боевых действий в Донбассе от минно-взрывных травм погибли 234 украинских военных и были ранены 1064 солдата. "Украина среди 160 стран, которые подписали Оттавскую конвенцию, а также Конвенцию о запрете или ограничении применения конкретных видов оружия, которые причиняют чрезмерные повреждения", - напомнил Кузьмин.

Военный уточнил, что Украина уничтожила 2 млн запрещенных мин, а России среди подписантов нет. Кузьмин рассказал, что противник оставил после себя сотни тысяч мин, фугасов и других взрывоопасных предметов: "Враг не только нарушил все правила ведения боевых действий, что закреплены на международном уровне, но и моральные. Разве можно назвать людьми тех, кто устанавливал мины в детских садах и маскировал их под детские игрушки".

По словам военного, немалое количество снарядов и мин, выпущенных в районе боевых действий, не взрываются. "Обезвреживание одного снаряда стоит $200-300. Поэтому для страны-агрессора проще поставлять их в Донбасс, обстреливать украинских военных, мирное население и так обезвреживать старые боеприпасы", - объяснил Кузьмин.

Отметим, что площадь всей Донецкой области составляет 26 517 кв. км, Луганской области - 26 684 кв. км. Общая общая площадь территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" - около 17 000 кв. километров. Таким образом, при общей площади украинского Донбасса в 36 200 кв. километров, процент заминирования составляет 19,3%.

Напомним, что Минобороны запустило онлайн-карту заминированных участков на Донбассе.

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