Стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года, опубликована на официальном сайте Белого дома.

Имя вице-президента США Джо Байдена в тексте документа встречается несколько раз. При этом в документе указывается, что стенограмма составлена, основываясь на записях сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.

"Много разговоров насчет сына Байдена, что Байден остановил расследование и многие люди хотят узнать об этом", - сказал Трамп во время разговора.

Стало известно, что Трамп в июльской беседе с Зеленским просил поговорить со своим адвокатом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром по поводу ситуации вокруг сына Джо Байдена, который получил очень высокооплачиваемую должность в Украине в бытность своего отца госсекретарем США.

В частности Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы президент Украины изучил дело Байдена. Из стенограммы следует, что Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит это дело.

Сообщается, что в разговоре с Зеленским Трамп заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден хвастался тем, что остановил уголовное преследование в отношении компании своего сына Хантера и уволил бывшего генпрокурора Украины, который расследовал это дело (видимо речь идет о Викторе Шокине). При этом Трамп отметил, что уволенный прокурор был хорошим человеком.

В разговоре с Зеленским Трамп также критиковал Германию за оказание недостаточного содействия Украине. В свою очередь Зеленский обвинял ФРГ и Францию в несоблюдении санкций в отношении России.

Также Зеленский согласился с Трампом, что бывший посол США в Украине Йованович "плохой человек" и сказал, что она держала сторону экс-президента Петра Порошенко.

Поддержал Зе и президента США, когда тот раскритиковал Германию и ЕС, что они недостаточно помогают Украине.

Первые выводы: как такового давления Трампа на Зеленского не было. Тем более, Трамп не возвращался к теме Байдена 8 раз, как это писали американские СМИ. Он упомянул об этом деле, но в контексте необходимости расследования недостойного поведения американского гражданина Байдена в Украине. Никакого шантажа военной помощью не было и близко. Наоборот, Зеленский льстил Трампу и охотно обещал сделать все, что необходимо для расследования.

Впрочем, демократы уже трактуют эту запись как доказательство давления Трампа на Зе. А потому вряд ли будут отказываться от инициирования процедуры импичмента.