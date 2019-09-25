24 сентября президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена пообщались с президентом США Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме. Об этом написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Twitter.

Мендель уточнила, что прием был организован главой Белого дома и первой леди США.

Вчера Зеленский и госпожа Зеленская поговорили с Дональдом Трампом и первой леди Соединенных Штатов на официальном приеме, организованном президентом США и его женой", - сообщила пресс-секретарь.

Скриншот: Twitter/ IuliiaMendel

Мендель также напомнила, что на сегодня запланирована двусторонняя встреча президентов.

Как мы писали ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что встретился с президентом Украины на полях Генассамблее ООН.

Мы также приводили речь Зеленского на Генассамблее.

"Страна" ведет хронику Генеральной ассамблеи ООН.