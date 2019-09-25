Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследование дела главы Национального банка Украины Якова Смолия, открытое 19 сентября, является конфиденциальной информацией. Об этом сообщается в официальном ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

В ответе Антикоррупционного бюро сказано, что данные по делу Смолия относится к категории информации с ограниченным доступом. Поэтому сведения о досудебном расследовании дела не могут быть предоставлены СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что дело на Смолия было заведено в связи декларированием им недостоверной информации за 2015-2017 годы. Руководитель Нацбанка не задекларировал более 18,3 миллиона гривен.

Смолий был назначен главой НБУ в марте прошлого года. "Страна" разбиралась, как он сделал карьеру в Нацбанке.