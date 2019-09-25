В четверг, 26 сентября, в Украине будет дождливо на большей части территории. Осадки прогнозируют в западных, северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской и Полтавской областях. На остальной территории будет сухо и переменно облачно. Ветер юго-восточный (на западе северо-западный), 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Температура воздуха ночью +6-11, в западных и Одесской областях местами +12-15, на Левобережье +1-5.

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса. Днем +12-17, на западе, юге страны и Днепропетровской области +18-21 градусов, на высокогорье Карпат +10-11.

26 сентября в Киевской области ночью без осадков, а днем синоптики обещают дождь.

Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью +8-10 градусов, днем +12-14.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине наступила астрономическая осень.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали про тепло и заморозки в Киеве на неделе с 23 по 29 сентября.