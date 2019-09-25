Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблее ООН. Они обсудили ситуацию в Донбассе.

"Не было переговоров, была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями", - сказал Лавров в среду журналистам.

Министр отметил, что слышал противоречивые высказывания советников Зеленского о том, что "никакого статуса Донбасса не будет", в связи с чем приветствовал слова президента Украины.

"Я всё-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не то, что пишут о высказываниях его команды", - добавил Лавров.

Как сообщала "Страна", Зеленский прокомментировал слухи об их разговоре с Трампом. На вопрос американского издания он ответил, что его беседы с Трампом являются "частными и конфиденциальными". На вопрос, хочет ли он, чтобы стенограмма их разговора была обнародована, Зеленский ответил: "Посмотрим".

Мы разбирались, как Зе стал "торпедой" для Трампу и приведет ли это к отставке президента США. До того на первых полосах сразу нескольких газет, которые симпатизируют Демпартии (New York Times, Washington Post и Wall Street Journal) вышли статьи о том, как во время этого разговора президент США потребовал от Зе расследовать дело бывшего вице-президента Байдена, связанное с устройством его сына в одну из нефтяных компаний в Украине.