Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры о возможности Третьей мировой войны, которая в случае ее начала будет последней для мира, являются следствием осознания ее угрозы, а "не анонсом".

"Кто-то сейчас говорит, Третьей мировой войны не будет, будет последняя. Надеюсь, что эта фраза – это осознание угрозы для планеты, а не анонс. Спасибо", - сказал он, завершая свое выступление в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду.

В США проходит Генассамблея ООН, куда отправился и Владимир Зеленский. Помимо выступления на мероприятии, президент Украины проведет ряд встреч, в том числе с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию выступления Зеленского на Генассамблее ООН.

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