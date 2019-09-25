Уроженец Крыма Денис Чуприков приговорен к трем годам колонии строго режима за кражу картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Приговор вынесен Замоскворецким судом Москвы, сообщают российские СМИ.

Сторона обвинения требовала для подсудимого четыре года колонии строгого режима. А адвокат настаивал на условном наказании. Сам Чуприков полностью признал вину.

Картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи, фото: Википедия

Задержание Дениса Чуприкова. Фото: web.telegram.org

Напомним, картину "Ай-Петри. Крым" похитили из Третьяковской галереи в январе 2019 года. Злоумышленник снял полотно со стены на глазах у посетителей музея, которые ею любовались, и беспрепятственно вынес его из здания. Чуприкова задержали на следующий день. Подсудимый возместил стоимость реставрации полотна - 13 тысяч рублей.

Также мы сообщали, что появилось видео, как вор снял со стены картину Куинджи на глазах у десятков людей.