Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе солисте Парижской национальной оперы Василие Слипаке и показал пулю, аналогичную той, из которой он был убит.

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. (…) Она выглядит вот так", - сказал президент Украины, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября, и продемонстрировал присутствующим пулю.

Он заявил, что таких историй – тысячи. "Таких пуль – миллионы. Добро пожаловать в 21-й век. Век возможностей, где вместо быть услышанным у вас есть возможность быть убитым", - сказал Зеленский. Он добавил, что пуля в 12,7 миллиметров остановила не просто карьеру исполнителя, а его жизнь.

Фото: 112.ua

Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. 19 лет проработал во французских оперных театрах. Был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С июня 2015 года Слипак находился в зоне АТО на Донбассе. Изначально оказывал волонтерскую помощь, затем присоединился к 7-му батальону ДУК "Правый сектор". 29 июня погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Как сообщала "Страна", оперному певцу, который погиб на Донбассе, Василию Слипаку присвоили звание Героя Украины. Также он участвовал в Евромайдане. Про него решили снять документальный фильм.