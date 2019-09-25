Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сегодня такие международные институции как ООН нуждаются в обновлении. Об этом он заявил во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении", - сказал он.

Он спросил у присутствующих о том, "являются ли нации сегодня действительно объединенными?" "А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны", - сказал Зеленский.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию, что происходит на Генассамблее ООН.

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