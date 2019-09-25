Кабинет Министров собирается презентовать программу своей деятельности на 2020 год в период 30 сентября - 6 октября. Об этом в время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают "Украинские новости".

"Скорее всего презентацию этой программы мы сделаем уже на следующей неделе, но еще раз, - это вопрос нескольких дней, - наша пресс-служба организует этот процесс для того, чтобы вам (СМИ) было удобно и вы могли это правильно донести до общественности", - сказал Гончарук.

По словам премьера, предварительный документ программы деятельности правительства уже готов, но требует доработки.

При этом глава правительства добавил, что документ будет подан в Верховную Раду в определенные законом сроки.

Ранее "Страна" писала о том, что правительство Гончарука намерено отказаться от повышения зарплат учителям, которое обещал Гройсман.

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