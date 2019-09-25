Шестеро члена предыдущего состава Центральной избирательной комиссии Украины будут предложены партией "Слуга народа", а также группой "За будущее" в новый состав. Об этом "Стране" сообщил собственный источник в партии.

Как нам стало известно, Андрей Евстигнеев (в прошлый раз шли по квоте "Батькивщины"), Екатерина Махницкая (квота "Свободы"), Олег Диденко (квота от УДАРа, Виталий Плукар (шел по квоте БПП) будут внесены партией президента в список ЦИК. Однако ни они, ни остальные возможные кандидаты на должности членов ЦИК еще не проходили формального собеседования в Офисе президента и парламентском комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Кроме того Анна Басалева (ранее от "Видродження") и Ирина Ефремова (ранее от "Народного фронта") будут предложены депгруппой "За будущее".

Информацию о том, что в квоте "Слуги народа" могут быть представители недавно уволенного состава ЦИК, подтвердил замглавы комитета Александр Качура, который тоже является членом партии.

Как сообщала "Страна", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК.

Напомним, 17 сентября стало известно, что новым главой ЦИК может стать один из трех "слуг народа": Алина Загоруйко, Вадим Галайчук или Сергей Кальченко.

А днем позднее "Оппоплатформа" предложила своих кандидатов в комиссию.