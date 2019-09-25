Раскритиковавшая во время выступления на Генассамблее ООН мировых лидеров и гневно посмотревшая на Трампа 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг из Швеции названа одной из четверых, кто получил премию "За правильный образ жизни", также известную как "альтернативный Нобель". Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что девушку номинировали на премию "за то, что она вдохновила и усилила политические требования по внедрению неотложных действий в области климата, которые отражали бы научные факты".

Фото: facebook.com

Кроме того, организаторы премии утверждают, что 16-летняя школьница "олицетворяет идею о том, что каждый имеет право создавать изменения".

Ежегодная премия За правильный образ жизни, которая была создана в 1980 году отмечает усилия, которые, по мнению основателя премии, шведско-немецкого филантропа Якоба фон Уекскулла, были проигнорированы Нобелевской премией.

Каждый из четверых лауреатов получит миллион крон ($ 103 тыс.).

Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Она прибыла в США яхтой, а не самолетом, чтобы подчеркнуть необходимость более дружественного отношения к окружающей среде.

Ранее "Страна" писала о том, что Мать экоактивистки Греты Тунберг выступала на Евровидении в Москве.

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