Появились первые подробности о задержаниях во время масштабных обысков на Закарпатье, которые проходят в Ужгороде, Мукачево и Хусте. Об этом сообщает издание ua-reporter.com.

По информации СМИ, арестован руководитель федерации бокса Закарпатья Михаил Данило (в прошлом - милиционер и руководитель охраны бывшего главы Конституционного суда Андрея Стрижака). Также задержаны экс-депутат парламента 7-го и 8-го созывов Павел Балога и полицейский, подозреваемый в покушении на начальника управления защиты экономики Закарпатья Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Андрея Иванкива.

Предварительно подтвердилась ранее озвученное в соцсетях предположение, что спецоперация на Закарпатье связана с расследованием покушения на Иванкива.

Как писала "Страна" в Андрея Иванкива стреляли 11 июля 2019 года - вероятно, связанные с контрабандой люди.

Мы также цитировали обещание президента Владимира Зеленского, что через год контрабанда в Украине перестанет быть системным явлением.