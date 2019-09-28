Какой сегодня праздник

Сегодня день рождения украинских городов - Кременчуга, Измаила, Никополя и Новой Каховки. В мире отмечают день борьбы против бешенства и день права на получение информации. В народе празднуют День Никиты Гусятника, когда дикие гуси улетали в теплые края, а домашние - шли на забой. Сегодня День ангела - у Максима, Людмилы, Никиты и Степана.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память Никиты Готфского, который проповедовал христианство. По преданию, его пытались сжечь живьем за его веру, но огонь не причинил вреда телу святого. Ученики рассказывали, как от тело погибшего исходил свет. Мощи святого предали земле.

В народе на Никиту Гусятника главным праздничным блюдом был печеный гусь. Погодные приметы также были связаны с птицами: если дикие гуси улетали сегодня в теплые края, то погода на Покров будет морозной. Если гуси летели низко к земле, ожидали снег, а если птицы часто садились на землю, то предсказывали сухую и теплую осень.

Международные праздники

Сегодня Всемирный день борьбы против бешенства. Праздник начали отмечать с 2007 года, а дату приурочили ко дню смерти микробиолога и создателя вакцины против бешенства Луи Пастера.

28 сентября отмечают Международный день права знать, который был создан в 2002 году в Болгарии сторонниками свободы слова и лидерами неправительственных организаций. Инициаторы праздника отстаивают право каждого человека на получение социально-важной информации.

В США отмечают Национальный день охоты и рыболовства.

События и даты

Ряд украинских городов отмечает сегодня день города: Кременчуг отмечает 448 лет, Измаил - 429 лет, Никополь - 380 лет, Новая Каховка - 67 лет.

В 1651 году Богдан Хмельницкий заключил с поляками Белоцерковский мир.

В 1939 году Польша капитулировала во Второй мировой войне: в Варшаве был подписан советско-германский договор о дружбе и границе, которая определялась по Западному Бугу и Нареву.

В 1968-м песня группы The Beatles "Hey Jude" на 9 недель возглавила американский хит-парад. Пол Маккартни посвятил композицию сыну Дж. Леннона - Джулиану.

В 1994 году паром "Эстония" затонул в Балтийском море, погибли 852 человека.

В 2008 году Формула-1 провела первую ночную гонку в Сингапуре.

Сегодня украинскому поэту и писателю Дмитрию Павлычко исполняется сегодня 90 лет. Он известен такими произведениями "Любов і ненависть", "Поеми й притчі", "Покаянні псалми". В феврале он написал стих "До Петра Порошенка", в котором попросил его не бояться "путинских мечей".

Известная французская киноактриса Бриджитт Бардо отмечает сегодня 85 лет. Она известна ролями в фильмах "И Бог создал женщину", "Бабетта идет на войну", "Презрение".

Американской певице и фотомодели Дите фон Тиз исполняется 47 лет. Она снялась в фильмах "Ангелы Чарли: Только вперед", "Pin Ups 2" и "Decadence". Американская певица и актриса Хилари Дафф празднует свой 32-й День рождения. Она прославилась ролями в фильмах "Агент Коди Бэнкс", "Оптом дешевле", "История Золушки".

Именины

День ангела - у Андрея, Дмитрия, Ивана, Людмилы, Максима, Марии, Николая, Петра, Степана и Семена.