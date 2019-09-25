Украинские пограничники уже успели конфисковать первые партии iPhone 11, которые презентовали 10 сентября. Об этом в Facebook сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Сегодня был на годовщине малой приватизации ProZorro уже в новом статусе - как продавец. Конфискат таможни вскоре пойдет на прозрачные аукционы, документы перешлем в Министерство финансов. Вот, на выходных уже конфисковали первые партии 11-х айфонов. А так чего только в таможне не бывает..." - написал Нефедов.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день через ProZorro было осуществлено почти 20,5 миллиардов прозрачных продаж, сервис получил международные награды и внимание со стороны Нобелевских лауреатов в теории аукционов.

Скриншот: Facebook/ Max Nefyodov

Напомним, по данным журналистов, на заседании налогового комитета в Киеве 16 сентября объявили, что тариф на нелегальный ввоз новых смартфонов от Apple в Украину, начиная с 20 сентября: iPhone 11 - 35$, iPhone 11 Pro - 40$.

Также мы писали о том, сколько просят в Украине за новый iPhone 11.