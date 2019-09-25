Встреча главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука и Вселенского патриарха Варфоломея, состоявшаяся 16 сентября в Ватикане, может стать предвестием объединения ПЦУ с УГКЦ. Как сообщает на Facebook Центр информации УПЦ, такое мнение высказал управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний.

Опасениями митрополит поделился во время интервью телеканалу NewsOne. По его словам, конечная цель униатов - объединение с ПЦУ, ради которого, собственно, и затевалось создание последней.

Митрополит Антоний. Фото: Facebook/ church.information.center

"Мы видим, что периодически имеют место встречи Епифания со Святославом. Имеется взаимная поддержка в разных аспектах жизнедеятельности", - сказал управделами УПЦ.

Он также напомнил недавнее заявление Епифания, сделанное во Львове, что "ключи" от объединения греко-католиков и ПЦУ находятся в Ватикане и Константинополе.

"Поэтому сама встреча между архиепископом Святославом и Патриархом Варфоломеем в этом плане не является случайностью. Видимо такой процесс продолжается и обсуждается", - считает митрополит.

Скриншот: Facebook/ church.information.center

Владыка Антоний обрисовал перспективы происходящих процессов.

"Трудно сказать, чем это все закончится, потому что у каждого здесь свои конкретные задачи и цели. Но странно нам слышать и видеть усилия некоторых структур по отношению к другим поместным церквям, которые побуждают другие поместные церкви признать так называемую Православную церковь Украины. Потому что может так оказаться, что признав так называемую ПЦУ, которая потом перейдет в католичество, будет для всего православного мира непонятным и нежелательным шагом", - резюмировал митрополит.

Ранее "Страна" писала о готовности Ватикана признать переход ПЦУ в католическую зону влияния.

Также мы сообщали, что глава УГКЦ будет просить у Папы Римского статус патриархата для церкви.