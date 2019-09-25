Крупный пожар в Куйбышевском районе Донецка произошел на территории завода алюминиевых профилей. Об этом сообщает полиция так называемой "ДНР".

Пожар продолжается, над местом происшествия наблюдаются столбы дыма. "Я услышал серию взрывов и выстрелов, которые продолжались около часа. Они начались примерно в семь часов утра. Все это время я находился дома", - рассказал очевидец.

Автомобильное движение в районе перекрыто. В непосредственной близости к месту пожара обнаружено повреждение жилого дома. Данные о пострадавших в результате пожара не поступали. В т.н. "ДНР" утверждают, что пожар возник из-за интенсивного обстрела со стороны ВСУ, который продолжался на протяжении нескольких часов в Куйбышевском районе.

До этого в соцсетях появилась информация, что в Донецке загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы.

Напомним, что Донецкую фильтровальную станцию остановили, 50 тысяч жителей остались без воды.

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