В Таллине участились случаи нарушения общественного порядка со стороны украинских трудовых мигрантов, сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на Муниципальную полицию столицы.

В частности, таллинские полицейские жалуются на резко возросшее число безбилетных иностранцев в общественном транспорте. Большинство игнорирующих оплату проезда - украинские мигранты, приезжающие в Эстонию на заработки. В полиции сообщают, что у многих из них при этом отсутствуют документы, удостоверяющие личность, что существенно затрудняет работу контролеров. При этом полицейские выявляют иностранцев, находящихся на территории страны нелегально, без разрешения на работу или с просроченной визой.

В Муниципальной полиции заявляют, что при патрулировании улиц их сотрудники все чаще сталкиваются с гражданами Украины, нелегально предлагающими услуги такси. По словам инспекторов, в Таллине также возросло количество бесхозных автомобилей в аварийном состоянии, которые ранее принадлежали украинцам, работавшим в Эстонии. Обычно их бросают в спальных районах на окраинах города, где украинцы снимают жилье.

"Схема сама по себе простая - покупается дешевая старая или аварийная развалюха, и на ней ездят, пока машина на ходу или пока не кончится работа. Затем возвращаются на родину, а автомобиль бросают на улице", - говорят в Муниципальной полиции.

Напомним, 24 сентября правительство Эстонии приняло решение об отмене бесплатных долгосрочных виз для украинцев с 1 ноября.

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