В среду, 25 сентября, прокуратура Херсонской области сообщила о подозрении в хулиганстве депутату облсовета Евгению Рыщуку (фракция БПП), который 22 сентября вступил в драку с депутатом Олешковского района Романом Чухаловым. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уточняется, что Рыщука подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК Украины. Это хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия.

В прокуратуре сообщают, что 22 сентября указанный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте "совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч., причинив ему два удара руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого вскрик в ночное время образ нецензурной бранью".

Также уточняется, что подозреваемый ударил нескольких журналистов, которые пытались зафиксировать его поведение и отобрал у них телефоны. Также он, по версии прокуратуры, угрожал физической расправой.

Напомним, что Рыщук, который является одним из фигурантов в деле об убийстве Екатерины Гандзюк, занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА, но в апреле 2019 года он ушел в отставку вслед за главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Также мы писали, что в день годовщины нападения на Гандзюк активисты пикетировали здания полиции и облсовета Херсона и требовали наказать Рыщука.