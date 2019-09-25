26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишит канал "112 Украина" лицензии на цифровое вещание. Об этом сообщает сайт канала.

Представители "112 Украина" не сомневаются в негативном решении регулятора, поскольку считают очевидной политическую ангажированность Нацсовета "и его готовность прислуживать любой власти".

В июле 2019 года у нескольких членов Нацсовета завершились полномочия, что признала Верховная Рада. Поэтому, принимая любые решения, орган превышает свои полномочия. Однако Нацсовет это не смущает. Там не скрывают, что давно желают закрытия канала.

"Заявления члена Нацсовета Костинского о том, что Нацсовет "закроет гештальт", лишив "112 Украина" лицензий, в очередной раз подтверждают, что решения в Нацсовете принимаются заранее, без какой-либо демократической процедуры, что является нонсенсом для демократического государства", - отмечают сотрудники телеканала.

Раньше лишать канал лицензии Нацсовету запрещал суд. Но суд отменил свое же решение после прямого влияния на судей со стороны властей, о чем неоднократно писали в СМИ.

Как полагают на канале "112 Украина", власть для прикрытия незаконных действий Нацсовета организовала митинг с участием более чем 300 купленных "активистов", которые уже не раз угрожали телеканалу.

"112 Украина" потребовал у Нацсовета не лишать канал лицензии на цифровое вещание. Сотрудники канала также попросили власть не бояться свободных СМИ и обеспечить право зрителей самим выбирать, какой телеканал смотреть.

Напомним, 5 сентября Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд об аннулировании лицензии еще одного канала NewsOne за "разжигание вражды".

В тот же день регулятор заявил о внеплановой проверке неугодного ему телеканала ZIK.