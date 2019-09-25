В Калифорнии, возле офиса компании SpaceX в городе Хоторн появился билборд с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Таким образом основателя SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили на бизнес-форум "Дело за малым" в Краснодаре.

Об этом сообщает местное издание "Юга.ру". Мероприятие пройдет в октябре, его организатором выступает администрация Краснодарского края.

На билборде размещен QR-код. Он ведет на сайт с юмористическим видео для Маска. Это песня на английском на мотив композиции "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника". Исполнители (в видео сказано, что это российские предприниматели) приглашают Маска на форум.

Видео: youtube.com/Форум Дело за малым

Факт размещения рекламы форума "Дело за малым" на билборде в Калифорнии "Югополису" подтвердил представитель краснодарского креативного агентства, которое связано с организацией мероприятия (название агентства "Югополис" не приводит). В администрации Краснодарского края, сотрудники которой организовывают форум, заявили, что билборд выкупил неназванный спикер.

Фото: yuga.ru

Как сообщала "Страна", компания Tesla собирается создать автомобиль-субмарину, взяв за образец средство передвижения Джеймса Бонда. Илон Маск сообщил, что рынок для такой машины будет небольшим. Пока планируют сделать только один показательный экземпляр.

Ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX подала секретный иск против правительства США.