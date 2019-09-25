В Печерском районе столицы вчера обокрали дончан, переехавших в столицу из-за войны на Донбассе. Как рассказали "Стране" собственные источники в МВД, пока хозяев не было дома, квартирники вскрыли замки в арендованной квартире на улице Бойчука (Киквидзе).

Ничего ценного в жилье переселенцев с Донбасса воры не нашли, поэтому прихватили мелкую сумму денег - буквально несколько сотен гривен. Но на беду хозяев домушники заинтересовались их документами и выкрали оригиналы бумаг на право собственности на три квартиры в оккупированном Донецке. Это были документы на квартиры семьи и родных. Переселенцы с начала войны не были в родном городе и не ездят туда сейчас, но соседи следят по их просьбе за жильем. Потерпевшие очень опасаются что теперь оригиналы ценных документов попадут в руки мошенников и они переоформят их жилье, которое все эти годы было сохранено от захвата, на новых владельцев.

По заявлению обворованных дончан полиция завела дело по ч.3 ст.185 УК Украины-Кража с проникновением, а потерпевшие теперь ломают голову как восстановить украденные документы и защитить свою собственность.

Напомним, что у столичного депутата от партии Порошенко прямо возле мэрии украли часы по цене квартиры.

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