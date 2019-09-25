В Хусте, Мукачево и Ужгороде проходят обыски у высокопоставленных чиновников, на Закарпатье стянуто много силовиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист и юрист Роман Келемен.

По словам автора поста, полиция региона переведена на усиленный режим охраны. В Хусте силовики даже окружили местный городской совет и пропускают посетителей в здание только по удостоверениям. В городе ходят слухи, что кого-то поймали на взятке.

"Обыски проводятся даже у братьев Балог и их друзей, потеря депутатского мандата сразу дала о себе знать", - отметил Келемен.

Скриншот: Facebook/ Роман-Келемен

По информации юриста, на Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом. В операции задействованы 600 спецназовцев.

С чем связаны обыски, пока не известно. Вероятно, их проводят в рамках расследования уголовного производства по покушению на жизнь начальника Управления защиты экономики области Иванкива, в которого несколько раз стреляли из автоматического оружия.

Данные об обысках в регионе подтвердил в своем блоге и журналист СТБ Виталий Глагола.

Видео: Facebook/ vglagola

"Спецоперация на Закарпатье. Обыски в Ужгороде, Мукачево и Хусте. В аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины", - описал ситуацию журналист.

Скриншот: Facebook/ vglagola

Напомним, покушение на начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкива было в июле 2019 года.

Ранее "Страна" писала об обысках в мэрии Днепра из-за ремонта моста, о котором Борис Филатов поспорил с Зеленским.