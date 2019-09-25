"Проводятся даже у братьев Балог и их друзей". На Закарпатье начались массовые обыски, в регион отправили 600 спецназовцев.
В Хусте, Мукачево и Ужгороде проходят обыски у высокопоставленных чиновников, на Закарпатье стянуто много силовиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист и юрист Роман Келемен.
По словам автора поста, полиция региона переведена на усиленный режим охраны. В Хусте силовики даже окружили местный городской совет и пропускают посетителей в здание только по удостоверениям. В городе ходят слухи, что кого-то поймали на взятке.
"Обыски проводятся даже у братьев Балог и их друзей, потеря депутатского мандата сразу дала о себе знать", - отметил Келемен.
Скриншот: Facebook/ Роман-Келемен
По информации юриста, на Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом. В операции задействованы 600 спецназовцев.
С чем связаны обыски, пока не известно. Вероятно, их проводят в рамках расследования уголовного производства по покушению на жизнь начальника Управления защиты экономики области Иванкива, в которого несколько раз стреляли из автоматического оружия.
Данные об обысках в регионе подтвердил в своем блоге и журналист СТБ Виталий Глагола.
Видео: Facebook/ vglagola
"Спецоперация на Закарпатье. Обыски в Ужгороде, Мукачево и Хусте. В аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины", - описал ситуацию журналист.
Скриншот: Facebook/ vglagola
Напомним, покушение на начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкива было в июле 2019 года.
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