Экс-депутат и оснвоатель сайта "Миротворец" Антон Геращенко назначен заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова.

Для него это грандиозный карьерный рост. Во времена Порошенко он был всего лишь советником министра внутренних дел, а потом и депутатом от "Народного фронта". Но, после прихода к власти Зеленского, как видим, основатель "Миротворца" пошел, что называется "на взлет".

На новой должности Антон будет заниматься координацией законодательного обеспечения, взаимодействием с Верховной Радой и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД и - общением со СМИ.

Хотя скорее всего последний пункт и будет основным для Геращенко. Поскольку в амплуа спикера МВД он существовал последние годы.

Появление экс-нардепа "Народного фронта" в этом кресле было ожидаемо. Он претендовал на него еще в начале сентября. Но еще раньше Геращенко начал активно поддерживать Владимира Зеленского, пытаясь попасть в новую правящую команду.

Теперь, как видим, ему это удалось.

При этом Антон Геращенко остается одним из наиболее скандальных представителей предыдущей власти.

"Страна" вспоминала, чем он известен и что говорят о его кадровом воскрешении.

Как Геращенко пытался вернуться к Авакову

О том, что Геращенко претендует на должность зама Авакова стало известно с начале сентября. Он подал электронную декларацию за 2018 год в качестве соискателя на этот пост.

Что же до сегодняшнего назначения, то кроме Арсена Авакова у Антона Геращенко мог быть еще один покровитель.

Дело в том, что новый зам хорошо знаком с премьер-министром Алексеем Гончаруком, чей Кабмин и утверждал его на должность. Хотя сам премьер попытался сегодня от этой связи откреститься.

Но почему же назначение именно Геращенко вызвало такой резонанс?

Антон Геращенко известен тем, что создал скандальный сайт "Миротворец" с личными данными "предателей", который требовали закрыть в Евросоюзе. На сайт выкладывались люди, не обвиненные судом в преступлениях, но назыамые администрацией ресурса "сепаратистами" и "террористами".

"Миротворец" также публиковал их личные данные: адреса и телефоны.

При этом Геращенко долгое время был советником Арсена Авакова и неофициальным спикером МВД. Зачастую он раньше других сообщал новые подробности резонансных дел. Причем нередко он выдвигал свои версии преступлений, которые потом не подтверждались - называя виновными российские спецслужбы или агентов Кремля.

То есть Антон был не просто спикером Авакова, а одним из основных информационных рупоров предыдущей власти, который оправдывал многие ее шаги.

На Геращенко совершалось покушение, хотя многие сомневались в том, что оно было настоящим.

Интересно, что в соучастии он обвинил... журналистов "Страны", которые накануне сфотографировали нардепа у его дома на Печерске. Мол, это и навело террористов на след.

Хотя скорее всего возмущение Геращенко было вызвано тем, что мы рассказали о его квартире в элитной высотке на Печерске, которую, по документам, за три тысячи долларов арендует его безработный тесть.

Антон Геращенко также оставил масштабный фото- и видеослед в новейшей истории Украины. Об этом можно прочитать в материале "Страны" Лизал тарелку, пил йогурт в Раде и скрещивал стволы.

Источники в МВД связывают назначение Геращенко со стремлением Авакова усилить свои аппаратные позиции в связи с ослаблением его контроля над полицией после последних кадровых пертурбаций (об этом можно прочитать здесь).

В тоже время, в соцсетях мало кто обратил внимание на эти подковерные нюансы. Зато много кто удивился, что один из символов прошлой власти получил высокий пост уже при власти нынешней.

"Каких вам, б@дь, ещё изменений не хватает?". Что пишут соцсети

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва интересуется, где обещанное обновление власти:

"Помнится, когда мы написали текст про то, как Слуга народа берет под свой контроль парламентские комитеты, было немало комментаторов, которые говорили типа вот такого: все правильное делают! У Слуги народа есть мандат от избирателей на тотальное обновление власти и тотальное изничтожение старой элиты. Поэтому пусть берут всю власть и обновляют!

После назначения Антона Геращенко заместителем главы МВД у меня вопрос - власть уже достаточно обновилась или ещё Пашинского куда-нибудь назначат?"

Журналист Светлана Крюкова запостила картину, на которой нарисован вылизывающий тарелку Геращенко, и написала: "Антона Геращенко назначили замглавой МВД. Новые лица, которые мы заслужили".

Телеведущий Владимир Полуев также иронизирует над "новыми лицами": "Антон Геращенко - замминистра внутренних дел. Обновление власти прошло на все 100. Осталось пристроить Вятровича, Парубия, Порошенко и прочих достойных людей".

Блогер Александр Скубченко напоминает, что Геращенко - создатель "Миротворца":

"За критику Зеленского — на "Миротворец". Создал "Миротворец" Антон Геращенко. Антон Геращенко — новый заместитель министра МВД в команде Зеленского. Каких вам, б@дь, ещё изменений не хватает?"

Блогер Владимир Петров предполагает, что Геращенко взяли на роль мишени для негатива, который идет в адрес МВД:

"Вылизывай тарелки и задницу начальству, таскай мальчиков по саунам, неси чушь и тогда тебя обязательно назначат замминистра МВД как сегодня Геращенко.

У Авакова появился внятный советник, который наконец-то смог обьяснить ему, что весь негатив в адрес министра можно перенаправлять в другую сторону или на другую персону. Для этого можно, например, назначить замом человека который ещё конченей, чем ты сам. Если ты чорт, назначь замом конченного чмыря, который будет ежедневно генерировать тонны адской дичи и отвлекать внимание от твоего воровства и схем. У Ляшко таким был Мосийчук, например. И ещё кучу примеров могу привести".

Также он процитировал слова Геращенко, сказанные когда-то после того, как полицейский застрелил пассажира в автомобиле - нардеп тогда оправдал копа.

Журналист Александр Дубинский: "Рад за Антона Геращенко, который стал заместителем министра МВД.

Теперь он сможет довести до конца расследование покушения на самого себя, осуществлённое с помощью предмета, похожего на судок с картофельным пюре.

Удачи на новом месте!"