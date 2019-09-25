Заболевание Анастасии Заворотнюк, которая с раком мозга лежит в московской клинике, могло зародиться еще 10 лет назад, когда она снималась в сериале "Моя прекрасная няня". Об этом пишет "Комсомольская правда".

Журналисты пообщались с гримером, который работал на площадке во время съемок телешоу. Оказалось, что актриса уже тогда часто страдала от головных болей и головокружения, а иногда теряла сознание. Все полагали тогда, что это связано с напряженным рабочим графиком и диетами, которых придерживается Заворотнюк.

Также гример рассказал, что актриса часто страдала от аллергии, которая проявлялась сыпью на коже. А ее шея была "как печеное яблоко". По словам гримера, такой же была шея у Жанны Фриске, которая умерла от опухоли мозга.

Как рассказал журналистам доктор наук, профессор Александр Тепляшин, головные боли и потеря сознание - частое явление при раке мозга. При этом опухоль может расти, как год, так и десять лет.

Напомним, медики признали обнаруженную у Заворотнюк опухоль неоперабельной.

Между тем, дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое.