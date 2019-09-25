Премьер-министр Алексей Гончарук отрицает, что имел связи с Антоном Геращенко, которые могли стать причиной назначения экс-нардепа от "Народного фронта" заместителем Арсена Авакова.

Это следует из ответа Гончарука "Стране", который премьер озвучил на брифинге в Кабинете министров.

Правительство сегодня назначило скандального экс-депутата и создателя сайта "Миротворец" заместителем министра внутренних дел.

В связи с этим "Страна" напомнила Гончаруку, что этой зимой он, еще не будучи премьером, проводил в Киеве мерпориятие новой партии "Люди важливі". На нем присутствовал и Антон Геращенко.

Мы поинтересовалось, повлияло ли это как-то на решение Кабмина назначить экс-нардепа заместителем министра.

Гончарук в ответ заявил, что никаких презентаций с Геращенко не проводил. И был явно недоволен нашим вопросом, обвинив нашего корреспондента в "создании фейков".

Вот как звучал этот диалог:

"Страна": "Этой зимой вы презентовали вместе с Антоном Геращенко презентовали совместный проект движение "Люди важливі". Причем, как говорят, именно Антон Геращенко его финансировал. Связано ли с этим его сегодняшнее назначение заместителем министра?".

Гончарук: "Зачем вы распространяете ложь? Я с Антоном Геращенко никаких движений не презентовал. Вы - СМИ, или распространитель фейков, скажите мне пожалуйста".

"Господин Аваков подал на позицию заместителей 6 человек. Одним из них действительно был Антон Геращенко. Если у кого есть информация, что этот человек, например, является преступником, - дайте мне это... Вы лжете: я не презентовал с господином Геращенко никаких публичных движений", – резюмировал премьер.

В тоже время, стоит отметить, что Алексей Гончарук лукавит. При этом еще и обвиняя нас в "распространении фейков".

В декабре многие СМИ сообщали о том, что Алексей Гончарук и Антон Геращенко участвовали на встрече потенциальных участников нового общественно-политического движения "Люди важливі".

В собрании кроме них участвовали депутат Киевсовета Сергей Гусовский, замминистра экономики Максим Нефьодов, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, представители Института будущего, а также бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Сам Гончарук выступил модератором этой встречи. Более того, в реестре он числится как учредитель ОО "Люди важливі".

Тогда же зимой обсуждалось, что это движение будет преобразовано в партию. По неофициальной информации, финансированием проекта занимался Антон Геращенко. Однако после победы Владимира Зеленского на выборах проект был фактически похоронен, а Гончарук пошел на работу в Офис президента.

Ранее "Страна" вспоминала, что еще весной Гончарук уверял, что не знает, кто такой Зеленский, и говорил, что больше поддерживает проигравшего Порошенко. А также хвалил его за безвиз и "эффективные реформы".

Также мы разбирались, кто и зачем двигал Геращенко на пост зама Авакова.