Кабинет министров Украины в среду назначил еще 5 заместителей министров и государственных секретарей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Министерстве финансов назначили заместителя министра Павла Ходаковского и государственного секретаря министерства Константина Ващенко.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назначили первого заместителя Антона Колумбета, в Министерстве цифровой трансформации – государственного секретаря Александра Рыженко, в Министерстве юстиции - заместителя по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко.

До этого мы сообщали о том, что в Министерстве внутренних дел назначены первый заместитель Сергей Яровой и пять заместителей - Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили (с 26 сентября).

Кстати, в регионах правительство согласовало назначение Тараса Греня и Ивана Собко заместителями главы Львовской областной государственной администрации.

Напомним, что Кабмин сегодня уволил Новака и первых руководителей 8 госструктур.

Кроме того, Дубилет хочет провести централизацию Кабмина.