В среду, 25 сентября, Кабмин внесет в Раду законопроект о запуске рынка земли в Украине. Об этом со ссылкой на премьер-министр Алексей Гончарука пишет "Интерфакс-Украина".

"Приняли первый проект закона из пакета по земельной реформе, сегодня внесем его в парламент. Еще ряд законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с нами в одной рабочей группе, эти законы дополнят пакет", - сказал Гончарук.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало проект этого закона еще 20 сентября. В документе значилось, что приобретать земли сельхоз назначения после проведения реформы смогут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Мораторий на продажу земель предлагается снять с 1 октября 2020 года.

Также предлагается лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые подпадают под действе закона о санкциях. А иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земли сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября внести законопроект об отмене моратория на продажу земли на рассмотрение парламента. Верховная Рада должна отменить мораторий на землю до 1 декабря, приняв соответствующий закон.