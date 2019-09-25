Правительство Украины на заседании 25 сентября создало специальную группу для расследования аварий на дорогах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова премьер-министра Алексея Гончарука.

Глава Кабмина рассказал о новом решении правительства и назначении спецгруппы по время пресс-брифинга в Киеве после заседания министров.

"Мы отреагировали на поручение президента принять меры по усилению безопасности на дорогах... и создали специальную группу, которая будет расследовать произошедшие аварии, в которых погибло много людей, чтобы понять, как это получилось, почему система не сработала, какие ошибки допустило государство, что такие случаи вообще стали возможными", - пояснил Гончарук.

По его словам, в сферу компетенции спецгруппы будут входить вопросы лицензирования, неправильного использования оборудованных транспортных средств и освещения дорог.

Кроме того, сегодня Гончарук поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подать до конца недели план мер, которые правительство могло бы принять для снижения рисков ДТП.

"Сегодня я получил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья этой недели подать нам план работы - первоочередных мер, что мы можем сделать как правительство, чтобы такие случаи происходили как можно реже, насколько это возможно. Вообще желательно, чтобы их не было", - подытожил глава правительства.

Напомним, 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области столкнулись рейсовый микроавтобус и грузовик. В результате погибли девять человек.

А 22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. В аварии тоже погибли девять человек, еще 11 получили травмы.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование этих аварий с жертвами. Глава государства также указал на необходимость сделать безопасность пассажирских перевозок одним из приоритетных направлений деятельности правительства.