Аналитики JP Morgan улучшили оценку курса гривни к концу 2019 года до 25,5 грн/$1, хотя еще месяцем ранее допускали, что он может опуститься до 28,0 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно обновленному прогнозу JP Morgan от 20 сентября, к концу 2020 года курс гривни может снизиться до 28,0 грн/$1.

Среднегодовой курс украинской национальной валюты снизится в следующем году до 27,5 грн/$1 с 26,2 грн/$1 в текущем году, указывается в материалах.

По мнению аналитиков JP Morgan, Нацбанк Украины к концу этого года снизит учетную ставку с нынешних 16,5% до 15,5%, а к концу следующего - до 10% годовых.

Согласно материалам, банк также незначительно пересмотрел прогноз роста ВВП в Украине в 2019 году, улучшив его с 4,3% до 4,4%, но сохранил прогноз на 2020 год на уровне 3,8%.

По расчетам аналитиков, номинальный ВВП Украины в этом году может достичь 4,05 трлн грн или $156,4 млрд.

По мнению аналитиков JP Morgan, инфляция к концу 2019 года снизится до 7,0%, к концу 2020 – до 6,9%, что менее оптимистично в сравнении с прогнозом Центробанка про ее снижение в этом году до 6,3% и в следующем - до 5%.

Напомним, что днем в среду, 25 сентября, гривня на межбанковском валютном рынке в Украине укрепилась до 24,07 грн/$1 с 24,20 грн/$1 в конце предыдущего рабочего дня.

Ранее "Страна" писала о том, что Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году.

Также мы сообщали, что частный бизнес спрогнозировал на 2020 год курс доллара на уровне 28 грн/$.