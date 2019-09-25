В среду, 25 сентября, в Минздрав направят аудит в больницу "Охматдет", а также ГП "Медичні закупівлі" и в Центр эндокринной системы. Об этом заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов на брифинге, передает "УП". Фото соответствующего приказа уже опубликованы.

В целом об аудите отрасли также говорится на фб-странице министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Также она подчеркнула, что не собирается сворачивать реформы в сфере здравоохранения.

"Мы не обнуляем принятые ранее решения, но есть много вопросов. Мы открыты к диалогу по вопросам, на которые обществу нужно ответить ... Минздрав будет работать. Пациенты и врачи будут получать то, что гарантировано государством. Аудит будет", - говорится в опубликованном сообщении министра.

Фото: pravda.com.ua

Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Как сообщала "Страна", при этом сотрудники Минздрава сообщили премьер-министру Украины о кадровых репрессиях, проводимых в их ведомстве. Также в Минздраве анонсировали создание Офиса пациента для связи людей с ведомством.