Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) к ООО Галтера в деле о возвращении "Днеправиа" в госсобстенность. Из-за криво прописанного договора, весь аэропорт Днепра – с терминалом, взлетной полосой и радиомаячной системой теперь принадлежит фирме Коломойского, пишет Информатор.

Так, 24 сентября в судебном реестре появилось решение Хозяйственного суда Киева по аэропорту Днепра. Суд рассматривал два встречных иска: Фонда госимущества о разрыве договора по покупке акций аэропорта, и собственника аэропорта – компании "Галтера", которую связывают Игорем Коломойским, об отмене пунктов договора по передаче взлетной полосы, радиомаячной системы и размере инвестиций.

Отмечается, что 28 августа 2009 года Фонд госимущества Украины подписал договор купли-продажи акций "Днеправаиа" с компанией "Галтера" за 59 млн 017 тыс. грн. Полную стоимость пакета акций оплатили в сентябре 2009 года.

По условиям инвестиционного договора, "Галтера" должна была вложить в развитие международного аэропорта "Днепропетровск" 882,1 млн. грн. Из этой суммы 107 млн. грн должно было пойти на реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, которую должны были передать в собственность государства. Но из всей суммы на реконструкцию полосы к началу военного противостояния на востоке Украины потратили 6,117 млн. грн. Всего, вместо 882,1 млн грн новый собственник вложил в развитие аэропорта 142,1 млн грн. А потом наступил 2014 год, в аэропорт пришли военные и всем было не до реконструкции взлетной полосы. К слову, это был последний год внесения инвестиций.

Осознанно или нет, но государство при подписании договора поскупилось на хороших юристов. Дело в том, что по условиям договора (п.11.1.2) "Галтера" должна была передать взлетную полосу, радиомаячную систему и земли, на которых они находятся в собственность государства, чтобы оно создало "на их базе государственное предприятие". Но в договоре не было четкого определения – кому именно нужно передавать: какому министерству или какому госпредприятию.

Только в 2015 году, уже после завершения срока внесения инвестиций, Кабмин выдал распоряжение №1136-р по которому Минобороны должно было забрать причитающееся. Но перечень в распоряжении не соответствует тому, что прописан в договоре. Это сыграло на руку новому собственнику.

Кроме этого, в пунктах договора 11.2.1. и 11.2.2. "Галтера" должна была сделать инвестиции для подготовки Днепра к чемпионату по футболу 2012 года. Но, во-первых, четкая сумма инвестиций, график внесения, объем работ и расчетный счет, на который нужно было перевести деньги в договоре не указан. Более того, другой пункт соглашения запрещает компании увеличивать или уменьшать уставной капитал "АК "Днеправиа".

На невыполнении этих пунктов договора хотел сыграть Фонд госимущества, чтобы расторгнуть договор и вернуть акции государству. Но компания "Галтера", указала на неточные формулировки в соглашении и осталась в выигрыше. В итоге, суд отказал Фонду в возвращении акций и отменил пункты договора о передаче взлетной полосы и радиомаячной системы государству.

Дело по акциям аэропорта уже прошло первый круг судебных инстанций. Фонд госимущества может подать апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева.

Напомним, что "Приватбанк" хочет взыскать с авиакомпании Коломойского более 2 млрд гривен.

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