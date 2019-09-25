Шведская экоактивистка, 16-летняя Грета Тунберг, которая выступила на саммите Генассамблеи ООН с пламенной речью о проблемах изменения климата, - дочь участницы Евровидения-2009 Малены Эрнман. Об этом пишет "Обозреватель".

Малена Эрнман - одна из самых ярких участниц конкурса Евровидение 2009 года, который проходил в Москве. Эрнман с композицией "La voix" заняла 21 место. Победу в тот год одержал Александр Рыбак, представлявший Норвегию песней "Fairytale".

Видео: YouTube/ Eurovision Song Contest

На сайте Евровидения есть фото, на котором Грета Тунберг запечатлена вместе с матерью. В 2009 году, когда Малена Эрнман принимала участие в песенном конкурсе, девочке должно было быть шесть лет.

Напомним, на саммите ООН по климату юная активистка Грета Тунберг предупредила мировых лидеров об угрозе вымирания человечества и выступила с пламенной речью.

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