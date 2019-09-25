Кабинет министров Украины уволил руководителей нескольких государственных структур. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Правительство согласовало с 1 октября 2019 года увольнения главы Укравтодора Славомира Новака (по собственному желанию). Кроме этого Кабмин уволил:

Главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Кузьмина. Главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка. Главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря. Главу Государственной архивной службы Татьяну Баранову. Руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко. Руководителя Государственного агентства резерв Вадим Мосийчук и его заместителя Дмитрия Булатова. Главу Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко. Главу "Укртрансбезпеки" Михаила Ноняка.

Среди других кадровых решений – Кабмин уволил четырех заместителей председателей Фонда государственного имущества: Виталия Герца, Елену Короткую, Юрия Никитина, Виталия Трубарова.

Во время заседания министры также приняли заявления об увольнении главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Напомним, что до этого Криклий объявил об увольнении главы Укравтодора Новака.

Также "Страна"писала о том, как у Зеленского перекроили закон о госслужбе.