На заседании в среду, 25 сентября, Кабмин назначил главе МВД Арсену Авакову 7 заместителей, среди которых - экс-нардеп Антон Геращенко. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Первым заместителем Авакова, как и ранее, будет Сергей Яровой. Он будет обеспечивать формирование и реализацию министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка, в том числе координации деятельности правоохранительных органов и военного формирования. Также его компетенция - защита объектов и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, участие в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Сергей Яровой. Фото: mvs.gov.ua

Антон Геращенко будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности министерства, взаимодействия с Верховной Радой и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД, общением со СМИ.

Антон Геращенко. Фото: mvs.gov.ua

Татьяна Ковальчук, которая ранее уже была замом главы МВД, будет обеспечивать формирование государственной политики по международному сотрудничеству с органами Европейского Союза и НАТО, другими международными организациями, международное партнерство с иностранными правоохранительными органами, взаимодействие с неправительственными организациями.

Татьяна Ковальчук. Фото: mvs.gov.ua

Сергей Гончаров, который также остается на посту заместителя Авакова, будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, построения и внедрения Единой системы авиационной безопасности и защиты, обеспечения полицейских жильем на условиях финансового лизинга.

Сергей Гончаров. Фото: mvs.gov.ua

Екатерина Павличенко будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов системы министерства, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье, взаимодействия с органами государственной власти, международными и национальными неправительственными организациями в этих направлениях.

Екатерина Павличенко. Фото: mvs.gov.ua

Александр Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики по официальному обороту наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, социального партнерства и взаимодействия министерства с различными религиозными и конфессиональными группами в Украине.

Александр Гогилашвили. Фото: mvs.gov.ua

Напомним, правительство назначило Игоря Клименко на пост главы Нацполиции.

Также мы писали, что экс-глава Нацполиции Князев подал в отставку 24 сентября.